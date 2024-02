Paris Saint-Germain zmierzy się w pierwszej rundzie fazy pucharowej Ligi Mistrzów z Realem Sociedad. Do pierwszego składu ekipy mistrza Francji powraca Kylian Mbappe. Szkoleniowiec paryskiego zespołu potwierdził powrót gwiazdy na przedmeczowej konferencji.

Imago / Abdullah Firas Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Sociedad

Do składu wraca Kylian Mbappe

Francuz opuścił ostatni mecz ligowy

Kylian Mbappe wraca do składu PSG

Paris Saint-Germain w ostatnim meczu w lidze musiało radzić sobie bez największej gwiazdy. Mimo to podopieczni Luisa Enrique zapewnili sobie zwycięstwo, wygrywając 3:1 na własnym stadionie.

Przed meczem z Realem Sociedad w Lidze Mistrzów najważniejszym pytaniem dla fanów zespołu z Paryża było to, czy Kylian Mbappe wróci do wyjściowego składu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił hiszpański szkoleniowiec podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

– Drużyna wie, że im więcej Kylian gra, tym lepiej, bo zyskujemy na tym wszyscy. Gdyby w sobotę był finał, to na pewno by zagrał, ale nie był to mecz warty ryzyka. Mbappe jest dostępny na mecz w środę, tak samo jak reszta piłkarzy – powiedział Enrique na konferencji prasowej.

Zatem kibice paryskiego klubu mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubieniec wróci po krótkiej przerwie na boisko. Jak dotąd w bieżącej kampanii uzbierał 29 meczów, w których strzelił 30 goli i zaliczył 7 asyst.