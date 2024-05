Tottenham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Tottenham – Manchester City: typy bukmacherskie

Mecz, którego stawką dla Manchesteru City będą losy mistrzostwa Anglii. Wtorkowa rywalizacja w Londynie to zaległy mecz 34. kolejki Premier League. Jeśli Obywatele wygrają, to wskoczą na fotel lidera z przewagą dwóch punktów nad Arsenalem. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn ciężko nie wskazać zwycięstwa gości. Z racji faktu, że w meczach jednych i drugich często padają minimum trzy gole, to uważam, że i tym razem kibice obejrzą co najmniej trzy bramki. Mój typ: Man City & powyżej 2.5.

Tottenham – Manchester City: ostatnie wyniki

Podopieczni Ange Postecoglu przerwali w ostatniej kolejce serię czterech porażek z rzędu. Zła passa skończyła się zwycięstwem (2:1) z Burnley przed własną publicznością. Natomiast wcześniej w konfrontacjach z bardzo trudnymi rywalami przegrali wszystkie mecze. Koguty nie dały rady Arsenalowi (2:3), Liverpoolowi (0:2), Chelsea (0:2) oraz Newcastle (0:4). Aktualnie zajmują 5. miejsce w Premier League i tracą cztery punkty do TOP4.

Manchester City jak na kandydata do mistrzostwa Anglii przystało, w każdej kolejce zgarnia komplet punktów. Obywatele ostatni raz nie wygrali w lidze w marcu, gdy zremisowali (0:0) z Arsenalem. W ostatnich pięciu meczach bez problemu radzili sobie z Fulham (4:0), Wolves (5:1), Nottingham (2:0), Brighton (4:0) i Chelsea (1:0).

Tottenham – Manchester City: historia

W tym sezonie Tottenham mierzył się z Manchesterem City dwukrotnie. Pierwsze spotkanie obu drużyn miało miejsce w 14. kolejce Premier League. Na Etihad Stadiu padł remis (3:3). Koguty bramkę na wagę punkty zdobyły w 90. minucie spotkania. Druga rywalizacja to starcie w Pucharze Anglii, gdzie podopieczni Pepa Guardioli wygrali (1:0) po golu Nathana Ake. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynkach na stadionie Tottenhamu gospodarze wygrali aż cztery mecze, a tylko raz górą byli Obywatele.

Tottenham – Manchester City: przewidywane składy

Szkoleniowiec gości będzie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy, których ma do dyspozycji. Niepewny jest tylko występ Jack’a Grealisha, który zmaga się z lekkimi problemami zdrowotnymi. Sytuacja kadrowa znacznie gorzej wygląda w ekipie Tottenhamu. Australijski trener na pewno nie umieści w kadrze meczowej takich graczy jak: Ben Davies, Richarlison, Manor Solomon, Destiny Udogie czy Timo Werner.

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 5 Pierre Emil Højbjerg 6 Radu Dragusin 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 18 Giovani Lo Celso 30 Rodrigo Bentancur 40 Brandon Austin 44 Dane Scarlett 59 Mikey Moore 2 Kyle Walker 5 John Stones 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis

Tottenham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta meczu typują Manchester City. Obywatele muszą wygrać to spotkanie, aby pozostać w walce o mistrzostwo Anglii. Ten fakt odzwierciedla spora różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo obu drużyn. Współczynnik na triumf Man City to 1.42, zaś na zwycięstwo Tottenhamu aż 6.05. Zakładając konto w STS z naszym kodem promocyjnym GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Tottenham – Manchester City: transmisja meczu

Mecz odbędzie się we wtorek (14 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w internecie na platformie streamingowej Viaplay.

