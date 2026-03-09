Napoli chce przedłużyć kontrakt gwiazdora. Powód jest zaskakujący

Scott McTominay stał się jedną z kluczowych postaci Napoli w ostatnich miesiącach. Według "Il Mattino" klub chce szybko przedłużyć jego kontrakt, choć inicjatywa nie wynika z żądań finansowych zawodnika.

Napoli chce utrzymać równowagę w zespole

Scott McTominay trafił do Napoli po latach spędzonych w Manchesterze United i szybko wywalczył sobie ważną rolę w drużynie. Szkot regularnie pojawia się w podstawowym składzie i daje zespołowi dużą intensywność w środku pola. Jego postawa sprawiła, że klub zaczął myśleć o nagrodzeniu go nową umową.

Według „Il Mattino” działacze Napoli nie działają pod presją zawodnika. McTominay nie zgłaszał żadnych żądań dotyczących podwyżki ani zmiany warunków kontraktu. Klub uważa jednak, że jego wkład w grę drużyny zasługuje na odpowiednie docenienie.

Właśnie dlatego władze klubu rozpoczęły przygotowania do rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Obecny kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku. Napoli chce jednak wydłużyć współpracę o kolejne dwa sezony, co oznaczałoby pozostanie zawodnika w Neapolu do 2030 roku.

Kluczowym powodem tej decyzji ma być zachowanie równowagi wewnątrz drużyny. W klubie panuje przekonanie, że ważni zawodnicy powinni być wynagradzani adekwatnie do swojej roli. Nowa umowa dla McTominaya miałaby więc odzwierciedlać jego znaczenie dla zespołu.

Szkocki pomocnik potwierdza swoją wartość również liczbami. W obecnym sezonie rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich dziesięć goli i zanotował cztery asysty. W poprzednim sezonie odegrał też ważną rolę w drodze Napoli do mistrzostwa Włoch, a jego forma została nagrodzona tytułem najlepszego piłkarza Serie A.

