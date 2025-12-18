Lewandowski wysłał jasny sygnał? Barcelona musi zdecydować

22:21, 18. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Cadena SER

Robert Lewandowski ostatnio łączony jest z klubami z Arabii Saudyjskiej oraz MLS. Tymczasem nowe wieści związane z przyszłością reprezentanta Polski przekazał serwis Cadena SER.

Robert Lewandowski
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski gotowy na ustępstwa

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca trwającego sezonu. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat przyszłości piłkarza, chociaż w porozumieniu między stronami zawarta jest opcja przedłużenia umowy Polaka o kolejne 12 miesięcy. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał serwis Cadena SER.

Źródło przekonuje, że kapitan Biało-czerwonych jest chętny, aby spędzić kolejny sezon w klubie z Camp Nou, mimo że jego obecny kontrakt wygasa z końcem trwającej kampanii. Tym samym polski napastnik jest skłonny zgodzić się na obniżkę swojego wynagrodzenia, aby umowa mogła zostać przedłużona.

Cadena SER wyraża przekonanie, że na pewno nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z Lewandowskim na aktualnych warunkach finansowych. Zawodnik może obecnie liczyć na apanaże na poziomie 33,3 miliona euro rocznie.

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 roku. W tym czasie napastnik wystąpił łącznie w 164 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 109 bramek oraz zaliczył 22 asysty. Rynkowa wartość piłkarza na dziś kształtuje się na poziomie dziewięciu milionów euro.

Barcelona w tym sezonie rywalizuje z Robertem Lewandowskim oraz Wojciechem Szczęsnym o mistrzostwo La Liga. Ponadto ekipa z Camp Nou chce namieszać w Lidze Mistrzów oraz w Pucharze Króla. Tym samym niewykluczone, że Katalończycy powtórzą osiągnięcia z poprzedniej kampanii, gdy sięgnęli po kilka trofeów.

