Milan wybrał następcę Conceicao. Zachwycał w Premier League

Sergio Conceicao ma przed sobą jedenaście meczów, by zakończyć sezon z honorem, ale jego przyszłość w Milanie jest praktycznie przesądzona. Klub planuje dotrwać do końca rozgrywek z Portugalczykiem na ławce, a następnie poszukać nowego szkoleniowca, donosi "Calciomercato".

De Zerbi faworytem na nowego trenera Milanu

AC Milan nie ma już szans na triumf w Lidze Mistrzów, a w Serie A plasuje się na rozczarowującym dziewiątym miejscu. Jedynym celem, który pozostał drużynie, jest zwycięstwo w Pucharze Włoch. Dwumecz z Interem w półfinale to ostatnia okazja, by uratować sezon. Rossoneri wiedzą, że ewentualne wyeliminowanie odwiecznego rywala i zdobycie trofeum pozwoliłoby zatrzeć złe wrażenie po słabym roku.

Zlatan Ibrahimović i Geoffrey Moncada wierzą, że w starciu z Interem zespół pokaże charakter. Liczą, że piłkarze zdołają wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby udowodnić, że Milan wciąż potrafi rywalizować na najwyższym poziomie. Ostatnie tygodnie były dla zespołu fatalne, ale Coppa Italia może stać się okazją do odkupienia.

W kontekście nowego szkoleniowca Milanu coraz częściej pada nazwisko Roberto De Zerbiego. Obecny trener Olympique Marsylia notuje udany sezon we Francji, a jego drużyna znajduje się w czołówce Ligue 1. Mimo to Włoch może latem opuścić klub i skorzystać z szansy powrotu do ojczyzny.

De Zerbi to trener, który wyróżnia się ofensywnym stylem gry i umiejętnością budowania zespołów potrafiących dominować na boisku. Jego przeszłość związana z Milanem – gdzie występował jako piłkarz w drużynach młodzieżowych – sprawia, że byłby mile widziany przez kibiców Rossonerich.

Jego nazwisko w klubowych korytarzach pada coraz częściej, a sam szkoleniowiec mógłby być zainteresowany objęciem Milanu, jeśli projekt sportowy spełni jego oczekiwania. Włodarze Rossonerich szukają trenera, który nie tylko zapewni wyniki, ale także przywróci drużynie tożsamość i styl, którego brakowało w ostatnich miesiącach.