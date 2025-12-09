Milan może stracić Leao. Fatalna wiadomość

Rafael Leao opuścił boisko w meczu z Torino z powodu urazu mięśnia przywodziciela. AC Milan obawia się dłuższej przerwy swojego kluczowego napastnika, informuje "Football Italia".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao z problemami zdrowotnymi. Milan czeka na diagnozę

Rafael Leao sprawił, że Milan ma powody do zmartwień po rywalizacji z Torino. Zawodnik zszedł z murawy po tym, jak przy próbie strzału skrzywił się z bólu i od razu złapał się za prawą stronę pachwiny. Leao próbował wrócić do gry, lecz na krótko. Gdy podjął próbę truchtu, szybko zrozumiał, że problem jest poważny.

Chwilę później zrezygnował z dalszego występu i usiadł na ławce, nie czekając nawet na przygotowanie zmiany. AC Milan przegrywał wtedy 1:2 po trafieniach Nikoli Vlasica, Duvana Zapaty i efektownym uderzeniu Adriena Rabiota.

Allegri zdecydował się wprowadzić za niego Samuele Ricciego. Były pomocnik Torino zagrał przeciwko swojemu dawnemu klubowi, a Leao pozostał na ławce z okładem z lodu przyłożonym do górnej części prawego uda. W klubie podejrzewa się uraz mięśnia przywodziciela, lecz skala problemu pozostaje nieznana.

AC Milan nie mógł trafić na gorszy moment. Santiago Gimenez nadal pauzuje, a Christian Pulisić dopiero wraca do zdrowia po grypie, choć to jego dwa gole dały Rossonerim upragnione zwycięstwo 3:2, choć przegrywali już 0:2.

Rafael Leao ma w tym sezonie sześć goli i jedną asystę w Serie A i Coppa Italia. Jego absencja byłaby dla Milanu poważnym ciosem, dlatego klub czeka na szczegółowe badania i liczy, że zawodnik szybko wróci do gry.

Zobacz również: Barcelona podjęła decyzję. Pomocnik nie zmieni klubu