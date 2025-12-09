Milan może stracić Leao. Fatalna wiadomość

09:11, 9. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Rafael Leao opuścił boisko w meczu z Torino z powodu urazu mięśnia przywodziciela. AC Milan obawia się dłuższej przerwy swojego kluczowego napastnika, informuje "Football Italia".

Rafael Leao
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao z problemami zdrowotnymi. Milan czeka na diagnozę

Rafael Leao sprawił, że Milan ma powody do zmartwień po rywalizacji z Torino. Zawodnik zszedł z murawy po tym, jak przy próbie strzału skrzywił się z bólu i od razu złapał się za prawą stronę pachwiny. Leao próbował wrócić do gry, lecz na krótko. Gdy podjął próbę truchtu, szybko zrozumiał, że problem jest poważny.

Chwilę później zrezygnował z dalszego występu i usiadł na ławce, nie czekając nawet na przygotowanie zmiany. AC Milan przegrywał wtedy 1:2 po trafieniach Nikoli Vlasica, Duvana Zapaty i efektownym uderzeniu Adriena Rabiota.

POLECAMY TAKŻE

Rafael Leao
Milan czy Barcelona? Allegri ujawnił przyszłość Leao
Max Allegri
Milan rozmawia z gwiazdą Bayeru Leverkusen. Jest otwarty na transfer
Theo Hernandez
Theo Hernandez wybrał. Sensacyjny ruch zawodnika Milanu

Allegri zdecydował się wprowadzić za niego Samuele Ricciego. Były pomocnik Torino zagrał przeciwko swojemu dawnemu klubowi, a Leao pozostał na ławce z okładem z lodu przyłożonym do górnej części prawego uda. W klubie podejrzewa się uraz mięśnia przywodziciela, lecz skala problemu pozostaje nieznana.

AC Milan nie mógł trafić na gorszy moment. Santiago Gimenez nadal pauzuje, a Christian Pulisić dopiero wraca do zdrowia po grypie, choć to jego dwa gole dały Rossonerim upragnione zwycięstwo 3:2, choć przegrywali już 0:2.

Rafael Leao ma w tym sezonie sześć goli i jedną asystę w Serie A i Coppa Italia. Jego absencja byłaby dla Milanu poważnym ciosem, dlatego klub czeka na szczegółowe badania i liczy, że zawodnik szybko wróci do gry.

Zobacz również: Barcelona podjęła decyzję. Pomocnik nie zmieni klubu