Wielkie emocje w derbach Mediolanu! Kontrowersje w końcówce [WIDEO]

22:46, 8. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Milan - Inter to hitowy pojedynek w 28. kolejce Serie A. W derbach Mediolanu lepsi okazali się gospodarze. W samej końcówce meczu nie zabrakło kontrowersji.

Adrien Rabiot, Piotr Zieliński i Rafael Leao (Milan - Inter)
LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot, Piotr Zieliński i Rafael Leao (Milan - Inter)

Milan – Inter: tylko jeden gol na San Siro

Na pierwsze emocje na San Siro nie przyszło czekać zbyt długo. Już w 3. minucie okazję na gola miał Milan, ale Luka Modrić minimalnie chybił po strzale z dystansu. Kolejną potencjalną akcję bramkową przeprowadził Inter, ale zrobił to pół godziny później. Henrich Mychitarian wdarł się w pole karne i przegrał starcie z bramkarzem.

Po chwili z trafienia cieszyli się gospodarze. Pervis Estupinan otrzymał świetne podanie od Youssoufa Fofany i mocnym uderzeniem pokonał Yanna Sommera. Rossoneri utrzymali korzystny wynik do końca pierwszej połowy.

Po zmianie stron Nerazzurri ruszyli do ataku. W 48. minucie Piotr Zieliński przymierzył z ostrego kąta, ale Mike Maignan nie dał się zaskoczyć. Sześć minut później Henrich Mychitarian znakomicie dograł do Federico Dimarco, a ten 100-procentowej sytuacji wypalił nad poprzeczką.

W doliczonym czasie gry Francesco Pio Esposito skierował piłkę do siatki, ale tuż przed jego strzałem arbiter użył gwizdka i gol nie został uznany. Chwilę później Samuele Ricci zagrał piłkę ręką w polu karnym, jednak sędzia tego nie zauważył i nie przerwał gry.

Milan pokonał Inter 1:0 i po 28 kolejkach jest drugi. Podopieczni Massimiliano Allegriego tracą do liderujących rywali siedem punktów. Natomiast przewaga Rossonerich nad Napoli wnosi cztery oczka.

Milan – Inter 1:0 (1:0)

Estupinan 35′

