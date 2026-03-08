Zieliński zagra od początku?! Przewidywane składy na mecz Milan – Inter

AC Milan - Inter Mediolan, czyli najbardziej elektryzujące starcie w Serie A. Rossoneri mogą przedłużyć serię meczów bez porażki w derbach do siedmiu. Z kolei Nerazzurri mają szansę przybliżyć się do mistrzostwa. Czy zagra Piotr Zieliński? Sprawdź, przewidywane składy na mecz Milan - Inter.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Przewidywane składy na mecz Milan – Inter

Przed nami 246. Derby Mediolanu, których stawka miała być dużo większa zgodnie z przedsezonowymi zapowiedziami. Spodziewano się, że mecz w ramach 28. kolejki Serie A może decydować o szansach na tytuł, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Obecnie obie drużyny dzieli w tabeli aż dziesięć punktów. Nie trudno domyślić się, że zwycięstwo Nerazzurrich przybliży ich do zdobycia scudetto.

W przypadku zdobycia kompletu punktów Inter Mediolan powiększy przewagę do trzynastu oczek, co na tym etapie sezonu powinno wystarczyć. Milan gra natomiast o przedłużenie nie tylko szans na zdobycie mistrzostwa, ale podtrzymanie serii przeciwko odwiecznemu rywali. Rossoneri nie przegrali Derbów Mediolanu od sześciu spotkań. W tym czasie czterokrotnie wygrali, a dwa razy padł remis.

Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejszym wątkiem pozostaje występ Piotra Zielińskiego. Przed meczem włoskie media zastanawiały się, czy zagra Zieliński, czy Hakan Calhanoglu. Wygląda na to, że Cristian Chivu zdecyduje się na Polaka.

Calhanoglu jest w stu procentach zdrowy, ale żeby nie ryzykować nowego urazu, prawdopodobnie wejdzie z ławki. U boku Zielińskiego powinni wystąpić Nicolo Barella oraz Henrikh Mkhitaryan. Na ławce zacznie także Denzel Dumfries, który dopiero co powrócił po kontuzji. Ze względu na problemy zdrowotne w wyjściowej jedenastce nie zagra Marcus Thuram.

Przewidywane składy na mecz AC Milan – Inter Mediolan:

Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlović – Estupinan, Modrić, Rabiot, Fofana, Saelemaekers – Pulisić, Leao

Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Dimarco, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Henrique – Bonny, Esposito