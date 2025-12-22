Milan i Inter szykują się do ważnej inwestycji. Walka o 180 mln euro

Milan i Inter szykują się do jednej z najważniejszych inwestycji w historii włoskiej piłki. Według La Gazzetta dello Sport nowy stadion ma generować nawet 180 milionów euro rocznie z dnia meczowego.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Milan i Inter przygotowują się do budowy nowego stadionu

Milan i Inter są coraz bliżej przedstawienia oficjalnego projektu nowego stadionu, który ma powstać w miejscu obecnego Stadio Meazza. Oba kluby wykupiły już teren wraz z legendarnym obiektem i zamierzają zastąpić go nowoczesną areną, spełniającą najwyższe standardy europejskie.

Dotychczas stadion należał do miasta, a oba mediolańskie kluby jedynie z niego korzystały. Zmiana właściciela otworzyła zupełnie nowy rozdział. Giuseppe Marotta nie ukrywał wagi tego momentu. – To historyczna chwila dla całej włoskiej piłki, bo po raz pierwszy dwa kluby wspólnie podjęły tak ogromny krok – mówił w listopadzie dla DAZN Italia po sfinalizowaniu transakcji.

W planach jest oddanie nowego stadionu do użytku do 2030 roku. Według La Gazzetta dello Sport celem Milanu i Interu jest osiągnięcie co najmniej 180 milionów euro rocznych przychodów z dnia meczowego. To kwota, która pozwoliłaby obu klubom realnie konkurować finansowo z europejską czołówką.

Już dziś Stadio Meazza przyciąga kibiców z całego świata. Włoskie stadiony są bardziej przystępne cenowo niż w innych krajach Europy, co dodatkowo napędza turystykę piłkarską. Nowy obiekt ma jeszcze mocniej wzmocnić ten trend i uczynić Mediolan obowiązkowym punktem na mapie fanów futbolu.

