IMAGO / Alfredo Falcone Na zdjęciu: Walter Mazzarri

Mazzarri wziął udział w konferencji przed meczem z Fiorentiną

Szkoleniowiec przyznał, że zespół zaczął tracić pewność siebie

Napoli znajduje się w kiepskiej dyspozycji w obecnych rozgrywkach

Napoli zaczęło tracić pewność siebie

Napoli znajdowało się w grudniu w fatalnej formie i wkroczyło w nowy rok porażką 0:3 z Torino, ale drużyna Waltera Mazzarriego odbiła się od dna po emocjonującym zwycięstwie 2:1 nad Salernitana, co w końcu dało im powód do uśmiechu.

Napoli zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli Serie A po 20 meczach, tracąc trzy punkty do czwartej Fiorentiny. Obecnie przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie powalczy w miniturnieju o Superpuchar Włoch. Azzurri w półfinale zmierzą się właśnie z drużyną z Florencji, a w ewentualnym finale zagrają ze zwycięzcą pary Inter – Lazio.

Przed czwartkowym spotkaniem Mazzarri wziął udział w konferencji prasowej, gdzie odniósł się do obecnej formy swojego zespołu. – Rynek transferowy wprowadza dużo zamieszania, ale tylko w mediach. Nie ma znaczenia dla nas odnośnie następnego meczu. Jestem przyzwyczajony do tego. W ostatnim czasie mieliśmy moment, w którym graliśmy dobrze, ale nie potrafiliśmy osiągnąć tego, na co zasługiwaliśmy. To spowodowało, że traciliśmy pewność siebie. Myślę, że ostatnia wygrana dużo nam dała. Staram się zaszczepić chłopakom odpowiednią mentalność.

