IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Andrij Łunin

Łunin znakomicie prezentuje się w obecnej kampanii

Ukrainiec ma większe notowania od Kepy

Bramkarz liczy na podpisanie nowej umowy z Realem Madryt

Łunin czeka na nowy kontrakt w Realu

Andrij Łunin jest zawodnikiem Realu Madryt od 2018 roku. Nigdy jednak nie pełnił ważnej roli w drużynie, a ostatnio był zmiennikiem dla Thiabauta Courtoisa. To jednak zmieniło się w obecnej kampanii, gdy Belg doznał poważnej kontuzji.

Do Madrytu został ściągnięty Kepa Arrizabalaga, który miał zastąpić Courtoisa, ale ostatnie miesiące pokazały, że to Łunin zdecydowanie lepiej prezentuje się w bramce Królewskich i ma wyższe notowania u Carlo Ancelottiego. Ukrainiec pokazał to także w turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

Tymczasem według informacji Mario Cortegany źródła bliskie Łuninowi potwierdzają, że zawodnik jest skłonny przedłużyć kontrakt z Los Balncos i czeka na ruch ze strony klubu. Wciąż jednak nie ma na stole żadnej oferty.

Jego kontrakt z Realem Madryt wygasa latem 2025 roku, a odejście zawsze było postrzegane jako najbardziej prawdopodobny scenariusz. Obecna kampania może jednak sprawić, że sytuacja obróci się o 180 stopni.

Zobacz również: Benzema łączony z transferem do Serie A. Francuz szuka ucieczki z Saudi Pro League