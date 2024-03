Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Daniele Maldini

Monza podejmowała u siebie Cagliari

Daniele Maldini strzelił piękną bramkę z rzutu wolnego

Włoch po raz pierwszy zagrał w wyjściowym składzie Monzy

Piękny gol Maldiniego z rzutu wolnego

AC Monza walczy o jak najlepsze miejsce w środku tabeli Serie A. W spotkaniu rozgrywanym w ramach 29. kolejki na własnym stadionie podejmowali walczące o utrzymanie Cagliari. Bohaterem pierwszej połowy meczu został Daniele Maldini, który zdobył piękną bramkę z rzutu wolnego.

Gospodarze w 42. minucie spotkania otrzymali rzut wolny z dogodnej odległości. Do futbolówki ustawionej na ok. 23 metrze od bramki podszedł Daniele Maldini. Syn legendy AC Milanu wykonał precyzyjne uderzenie, a futbolówka po odbiciu od poprzeczki wpadła do siatki.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐔𝐃𝐄𝐑𝐙𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐖𝐎𝐋𝐍𝐄𝐆𝐎! 🚀🔥



Daniel Maldini popisał się kapitalnym trafieniem! 😍⚽ CO ZA BOMBA! 💣 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/Qy9kNd8fUj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 16, 2024

Dla 22-letniego skrzydłowego był to pierwszy mecz w wyjściowym składzie Biancorossich. Łącznie w tym sezonie zagrał 13 spotkań w lidze, w których strzelił 3 bramki.