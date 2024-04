AC Milan ruszy po gwiazdę Premier League

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

AC Milan poszuka wzmocnień w linii pomocy

Celem Rossonerich jest Pierre-Emile Hojbjerg

Tottenham wycenił pomocnika na około 20 mln euro

Pierre-Emile Hojbjerg na radarze Milanu

AC Milan chciałby wrócić do rywalizacji o najwyższe cele i do tego potrzebne będą wzmocnienia. Rossoneri pierwsze poważne krotki transferowe planują na letnie okienko. Według mediów klub z Mediolanu już obrał jeden z głównych celów.

Najnowsze informacje o planach Milanu przekazała La Gazzetta dello Sport, która informuje, że klub ruszy po Pierre-Emile’a Hojbjerga z Tottenhamu. Duńczyk był łączony z transferem już kilka miesięcy temu, ale wstecznie nie doszło do żadnego porozumienia, przez co podpisał nowy kontrakt z Kogutami. Jego umowa obowiązuje do 2025 roku.

Według źródła Tottenham żąda za swojego zawodnika kwoty w granicach 18-20 milionów euro. Nie jest zaporowa cena, ale z pewnością daje do myślenia nieco mniej zamożnym drużynom.