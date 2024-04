fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zastąpiony bramkarzem Monzy?

Juventus bardzo powoli przygotowuje się do zmiany między słupkami. Kontrakt Wojciecha Szczęsnego obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Czy zostanie przedłużony? Polak nie jest zainteresowany zmianą klubu, a turyńczycy chcieliby obniżyć jego dotychczasowe wynagrodzenie. Obie strony prowadzą negocjacje, które mogą zakończyć się podpisaniem umowy na nowych warunkach. Nie zmienia to faktu, że klub rozgląda się za jego następcą.

Szczęsny w dalszym ciągu prezentuje bardzo dobrą formę, natomiast Juventus myśli przyszłościowo. Dziennikarz Nicolo Schira wyjawił, że włoski gigant uważnie przygląda się poczynaniom Michele Di Gregorio, który jest jednym z kandydatów do zasilenia bramki Starej Damy. Notuje on świetny sezon w barwach Monzy – w 30 ligowych meczach zachował 14 czystych kont, co stanowi wynik kompletnie elitarny.

Wojciech Szczęsny będzie w przyszłym sezonie podstawowym bramkarzem Juventusu? Tak 71% Nie 18% Zależy od ewentualnych wzmocnień Juventusu 11% 28 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zależy od ewentualnych wzmocnień Juventusu

Przedstawiciele Juventusu z trybun śledzili już kilka występów Di Gregorio. Niewykluczone, że zainteresowanie przeobrazi się w złożenie latem oferty. Kontrakt 26-latka obowiązuje do połowy 2027 roku, więc trudno liczyć, aby Stara Dama czekała jeszcze trzy sezony.

Jeśli udałoby się sprowadzić Włocha, w przyszłej kampanii między bramkarzami byłaby z pewnością poważna rywalizacja. Docelowo zapewne Juventus chciałby, aby Szczęsny był zmiennikiem młodszego Di Gregorio, nawet jeśli podpisze umowę na kolejne lata.

Zobacz również: Barcelona zatrzyma Xaviego na kolejny rok? Poluje na wielkie trenerskie nazwisko!