Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohammed Kudus i Lucas Paqueta

Paqueta, Kudus oraz Alvarez odejdą z West Hamu?

West Ham United w nadchodzącym letnim oknie transferowym czekają wielkie zmiany. Po pierwsze, z ławki trenerskiej najprawdopodobniej ustąpi David Moyes, którego umowa wygasa 1 lipca 2024 roku. Co ciekawe, kandydatem na następcę szkockiego szkoleniowca jest m.in. Thomas Tuchel. Po drugie, jako niepewną określa się przyszłość kilku kluczowych zawodników drużyny Młotów.

Jak bowiem poinformował brytyjski portal “Football Insider”, trzy gwiazdy zespołu The Hammers – Mohammed Kudus, Lucas Paqueta oraz Edson Alvarez – będą dążyć do opuszczenia londyńskiego klubu. Wspomniana trójka już od dawna wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League i latem może liczyć na masę ofert. Najwyżej wyceniany spośród tych graczy jest Lucas Paqueta, którego sytuację od kilku okienek bacznie monitoruje zdobywca potrójnej korony – Manchester City.

Co więcej, brazylijski pomocnik podobno porozumiał się już z ekipą The Citizens w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Mistrz Anglii musi jeszcze dogadać się z West Hamem United co do kwoty transferu. Były piłkarz Milanu w 40 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 8 bramek i zaliczył 7 asyst. Serwis “Transfermarkt” wartość rynkową wychowanka Flamengo szacuje na 65 milionów euro.