AS Roma wzięła pod lupę środkowego obrońcę Chelsea

15:48, 23. lipca 2026 16:12, 23. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Foot Mercato

Axel Disasi znajduje się na wylocie z Chelsea. Zainteresowanie 28-letnim stoperem wykazuje AS Roma - poinformowała strona internetowa Foot Mercato.

Axel Disasi
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi przymierzany do Romy

Axel Disasi nie ma już większych szans na regularną grę w Chelsea. 28-letni francuski środkowy obrońca jest jedynie głębokim rezerwowym, a nowy szkoleniowiec drużyny The Blues – Xabi Alonso – zamierza stawiać na innych defensorów. W związku z tym rosły stoper trafił na listę transferową i wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata opuści Stamford Bridge w poszukiwaniu nowego klubu.

Jak poinformował serwis „Foot Mercato”, Axel Disasi może kontynuować swoją karierę w Serie A. Zainteresowanie doświadczonym defensorem wykazuje bowiem AS Roma, która skontaktowała się już zarówno z Chelsea, jak i z samym piłkarzem. W grę wchodzi transfer definitywny za około 20 milionów euro. Czas pokaże, czy rzymski gigant zdecyduje się spełnić oczekiwania finansowe Anglików.

Mierzący 191 centymetrów stoper trafił do Londynu w 2023 roku z AS Monaco za około 45 milionów euro. W barwach angielskiego zespołu rozegrał łącznie 61 meczów, zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. W ostatnim czasie występował na wypożyczeniach w Aston Villi oraz West Hamie United, próbując odbudować swoją pozycję.

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