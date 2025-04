Kiedy Piotr Zieliński wróci do gry? Kibice muszą jeszcze poczekać

Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński gotowy do gry najwcześniej pod koniec kwietnia

Piotr Zieliński po transferze do Interu Mediolan przez spory czas musiał walczyć o to, aby przebić się do pierwszego składu. Po wielu miesiącach można stwierdzić, że to reprezentantowi Polski nie do końca się udało. Pomocnik tylko sporadycznie rozpoczyna mecze swojego zespołu w pierwszym składzie, a znacznie częściej wchodzi z ławki rezerwowych. To głównie jednak przez fakt ogromnej konkurencji w drugiej linii Nerazzurrich.

Niemniej dla Zielińskiego problemem jest także kontuzja, której nabawił się on jakiś czas temu. Wówczas podczas starcia z Monzą musiał opuścić plac gry i od tamtego momentu leczy uraz. Teraz włoska “La Gazzetta dello Sport” przekazała najnowsze wieści ws. powrotu Polaka do gry. Według informacji Zieliński ma być gotowy na powrót dopiero pod koniec kwietnia, a być może dopiero na początku maja. A to oznacza, że starci on kolejne mecze Interu.

WIDEO: Co dzieje się z Zielińskim w Interze Mediolan?

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał dla Interu Mediolan 33 spotkania, w których zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. Na murawie spędził jednak niespełna 1600 minut. Serwis “Transfermarkt” wycenia popularnego reprezentanta Polski na 14 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

