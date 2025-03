Juventus rozważa zmianę trenera. To on może zastąpić Mottę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Roberto De Zerbi wśród kandydatów na trenera Juventusu

Thiago Motta w ostatnich latach wykonał świetną pracę na stadio Renato Dall’Ara jako trener Bologni. W poprzednim sezonie drużyna włoskiego szkoleniowca zajęła 5. miejsce w Serie A, dzięki czemu wywalczyła awans do Ligi Mistrzów. 42-latek nie zdążył poprowadzić zespołu w europejskich pucharach, ponieważ zdecydował się na zmianę klubu. Przed startem rozgrywek podpisał kontrakt z Juventusem.

Jak na razie kadencja byłego reprezentanta Włoch nie przebiega po jego myśli. Stara Dama rozczarowuje, a na dodatek w kiepskim stylu odpadła z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Włoch. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że zarząd turyńczyków coraz bardziej wątpi w umiejętności Motty.

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że posada Thiago Motty wisi na włosku, a w Turynie już rozglądają się za nowym trenerem. Według znanego dziennika wśród kandydatów do zastąpienia Włocha wymienia się m.in. Roberto De Zerbiego. Do zmiany na ławce trenerskiej miałoby dojść po zakończeniu sezonu. Obecnie 45-latek odpowiada za wyniki Olympique Marsylii.

Wśród zarzutów do obecnego opiekuna Juventusu wymienia się nie tylko wyniki poniżej oczekiwań. Motta miał również stracić poparcie w szatni poprzez pogorszenie relacji z częścią zawodników. Źródło uważa, że jeśli były piłkarz m.in. Interu czy Genoi nie poprawi swoich relacji z piłkarzami, to nawet miejsce w TOP4 i awans do Ligi Mistrzów nie uchronią go przed utratą pracy.