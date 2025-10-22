Juventus szuka nowego trenera. Oto lista kandydatów

Juventus w najbliższym czasie może zdecydować się na zmianę trenera. Posada Igora Tudora wisi na włosku. Nicolo Schira przedstawił listę kandydatów na nowego szkoleniowca.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Kto za Tudora? Juventus celuje w głośne nazwiska

Juventus ma na swoim koncie serię sześciu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Regularnie gubione punkty sprawiły, że Stara Dama spadła na 7. miejsce w tabeli Serie A. W tym czasie podopieczni Igora Tudora zremisowali m.in. z Hellasem Werona (1:1) i przegrali z Como (0:2).

Kiepskie wyniki są równoznaczne ze słabnącą pozycją chorwackiego trenera. Z Turynu dociera coraz więcej informacji, że zarząd klubu myśli o zmianie trenera. Dyrektor klubu Damien Comolli uważa, że drużyna nie ma określonego stylu gry, a Tudor dodatkowo nie wykorzystuje konkurencyjnego składu, jaki zbudowali podczas letniego okna transferowego.

Jak poinformował Nicolo Schira w Juventusie powstała lista kandydatów. Co więcej, odbyły się pierwsze wstępne rozmowy ws. długości ewentualnego kontraktu. Raffaele Palladino poprzez swojego agenta zgodził się na umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia. Z kolei Roberto Mancini i Luciano Spalletti chcą od razu kontrakt do końca sezonu 2026/2027. W przypadku byłego selekcjonera reprezentacji Włoch, który sięgnął po mistrzostwo Europy, jego kandydaturę popiera Giorgio Chiellini.

Dziennikarz dodał, że Comolli jest gotów rozważyć kandydata spoza Włoch. Szanse na zatrudnienie mogą mieć Ange Postecoglou i Edin Terzić. Ten pierwszy stawia warunek kilkuletniego kontraktu, zaś były opiekun BvB zgodzi się na umowę do końca sezonu z przedłużeniem.