Wojciech Szczęsny w najbliższym czasie ma otrzymać od Juventusu nowy kontrakt. Jak donosi Tuttosport, włoski klub postawił reprezentantowi Polski konkretny warunek, zanim dojdzie do złożenia podpisów.

Imago / Luca Rossini Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny negocjuje ze Starą Damą warunki nowego kontraktu

Juventus postawił Polakowi konkretny warunek

Reprezentant Polski musi pójść na spore ustępstwa

Szczęsny dostanie nowy kontrakt w Juventusie, jeśli obniży warunki finansowe

Wojciech Szczęsny to kluczowa postać Juventusu, o czym przekonywał na boisku już nie raz. Jego świetne występy na włoskich boiskach jak choćby fantastyczne parady w meczu z Interem tylko przybliżają go do tego, aby otrzymać nowy dłuższy kontrakt.

Obecna umowa wygasa latem 2025 roku, lecz reprezentant Polski negocjuje warunki nowego kontraktu. Jak podaje dziennik Tuttosport, jeśli 33-latek chce przez następne lata zostać w Turynie, to musi zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia. Aktualnie Szczęsny zarabia w Juventusie ok. 6.5 miliona euro na rok. Pensja, którą otrzymuje Polak, czyni go jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy nie tylko klubu, ale całej Serie A.

Doświadczony golkiper w tym sezonie zagrał 21 spotkań, w których może pochwalić się aż 11 czystymi kontami. Szczęsny zajmuje czołowe miejsce w rankingu najlepszych bramkarzy TOP5 lig pod względem największej ilości meczów bez straty bramki w tym sezonie.