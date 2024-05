Trener Realu Madryt porównał Cristiano Ronaldo i Viniciusa Jr.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Ancelotti uważa, że Ronaldo i Vinicius to różni zawodnicy

Real Madryt w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów zremisował 2:2 z Bayernem Monachium na Allianz Arenie. Dla Królewskich dwukrotnie do siatki trafił Vinicus Junior, który gola na wagę remisu zdobył z rzutu karnego. Po świetnym występie Brazylijczyka, który został wybrany zawodnikiem meczu, nie zabrakło porównań do legendy klubu – Cristiano Ronaldo. O porównanie tych dwóch piłkarzy został zapytany Carlo Ancelotti w rozmowie z portalem sportmediaset.

– Cristiano w przeszłości tworzył historię Realu Madryt. Vinicius tworzy ją teraz. To dwa wielkie talenty, ale zupełnie różni zawodnicy – powiedział Carlo Ancelotti w pomeczowym wywiadzie.

Portugalczyk w barwach Los Blancos występował od 2009 do 2018 roku. Przez dziewięć lat gry na Santiago Bernabeu rozegrał w koszulce Realu aż 438 spotkań, w których strzelił 450 goli. Razem z klubem świętował cztery razy triumf w Lidze Mistrzów. Zaraz po jego odejściu do Juventusu do Madrytu trafił Vinicius Jr, który wszedł w buty 39-latka i zastąpił go jako największą gwiazdę w klubie.

Vinicus Junior przeszedł do Królewskich za 45 milionów euro z Flamengo w lipcu 2018 roku. Do tej pory zagrał w 259 meczach, w których strzelił 80 goli i zaliczył 75 asyst. Największym sukcesem Brazylijczyka z hiszpańskim klubem był triumf w Champions League w sezonie 2021/2022.