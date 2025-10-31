Spalletti przejął Juventus. Sky ujawniło szczegóły kontraktu

Luciano Spalletti został w 30 października 2025 nowym trenerem Juventusu. Sky Sport Italia przekazała natomiast konkretne wieści na temat porozumienia Włocha z klubem.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti z krótką umową w Juventusie

Luciano Spalletti ma być tym szkoleniowcem, który sprawi, że Juventus na dobre odżyje i co najmniej wywalczy miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem szczegóły kontraktu Włocha z klubem z Turynu przekazała stacja Sky Sport Italia.

Źródło ujawniło, że Spalletti porozumiał się z Juventusem w sprawie kontraktu obowiązującego przez osiem miesięcy. Jednocześnie w umowie nie została zapisana opcja automatycznego przedłużenia.

Wcześniej w mediach pojawiały się natomiast doniesienia, że w kontrakcie byłego selekcjonera reprezentacji Włoch znajduje się zapis o automatycznym przedłużeniu umowy, ale tylko w przypadku, gdy piłkarzom Bianconerich uda się wywalczyć awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Sky podkreśla jednak, że opcja przedłużenia kontraktu nie jest obowiązkowa i ma zależeć wyłącznie od decyzji zarządu Juventusu.

66-letni szkoleniowiec, zanim przejął stery nad włoską kadrą, z którą rozstał się w czerwcu tego roku, prowadził wiele klubów. W swoim trenerskim CV ma między innymi takie ekipy jak: SSC Napoli, Inter Mediolan czy AS Roma. Jako trener drużyny ze Stadio Diego Armando Maradona osiągnął bilans na poziomie 2,10 punktu na mecz. Największymi sukcesami Włocha są natomiast mistrzostwa kraju wywalczone z Napoli i Zenitem Sankt Petersburg.

Spalletti debiut w roli nowego trenera Juventusu zaliczy w sobotni wieczór, 1 listopada 2025 roku. Turyńska drużyna zmierzy się wówczas w roli gościa z Cremonese. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Czytaj więcej: Pedri z kontuzją poważniejszą niż myślano. Barcelona z dużym pechem