Pedri z kontuzją poważniejszą niż myślano. Barcelona z dużym pechem

Pedri przez dłuższy czas będzie poza grą. Wcześniej pojawiły się wieści w tej sprawie. "AS" przekazał, z kolei, że kontuzja okazała się poważniejsza, niż początkowo przewidywano.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri będzie pauzować minimum sześć tygodni

Pedri to środkowy pomocnik, który mimo że ma dopiero 22 lata, ma już na koncie sporo kontuzji. Najczęściej zmagał się z urazem uda. Najwięcej meczów opuścił w sezonie 2021/2022, gdy nie mógł zagrać aż w 41 spotkaniach. Teraz ciekawe wieści na temat reprezentanta Hiszpanii przekazał „AS”.

Klub z La Liga w oficjalnym komunikacie zdążył już poinformować, że piłkarz doznał zerwania mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Hiszpański dziennik ujawnił natomiast, że kontuzja jest poważniejsza, niż mogło się wcześniej wydawać. Hiszpan będzie poza grą od sześciu do siedmiu tygodni. Oznacza to, że nie wystąpi w ośmiu spotkaniach Barcelony, w tym w takich hitach jak starcie z Chelsea na Stamford Bridge czy z Atletico Madryt.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, Pedri może być do dyspozycji trenera Hansiego Flicka na mecz z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. Spotkanie to zaplanowano na 9 grudnia o godzinie 21:00.

W związku z tym, że Katalończycy nie będą mogli liczyć na Pedriego, w najbliższym czasie gra Barcy może opierać się na Frenkiem de Jongu, Marcu Casado czy Danim Olmo, który również niebawem ma wrócić do gry. Medialne doniesienia sugerują, że może to nastąpić już w przyszłym tygodniu.

Tymczasem w najbliższą niedzielę Barcelonę czeka kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej. Na drodze mistrzów Hiszpanii stanie Elche. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30.

