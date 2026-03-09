Juventus rozmawia z Vlahoviciem o kontrakcie. Nastąpił przełom

18:58, 9. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus intensywnie pracuje nad przedłużeniem kontraktu Dusana Vlahovicia. Według Calciomercato przełom w negocjacjach nastąpił po ważnej rozmowie napastnika z Luciano Spallettim.

Dusan Vlahović
Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Spalletti przekonał Vlahovicia do rozmów o nowym kontrakcie

Dusan Vlahović od wielu miesięcy pozostaje jednym z najważniejszych tematów w Turynie. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. Klub chce jednak wcześniej uporządkować sytuację i zatrzymać serbskiego napastnika na dłużej.

Przełom w rozmowach miał nastąpić po bezpośrednim spotkaniu z Luciano Spallettim. Trener Juventusu jasno przedstawił swoją wizję drużyny. Szkoleniowiec zapewnił napastnika, że pozostaje jego pierwszym wyborem w ataku przed Jonathanem Davidem i Loisem Opendą.

Rozmowa odbyła się w czasie, gdy Vlahović wracał do treningów po kontuzji mięśniowej. Uraz wykluczył go z gry na prawie trzy miesiące. Spalletti podkreślił wtedy, że widzi Serba jako centralną postać ofensywy także w kolejnym sezonie.

Takie słowa zrobiły duże wrażenie na zawodniku. Vlahović poczuł się doceniony i ważny. Do niedawna jego otoczenie odrzucało możliwość rozmów z klubem, jednak teraz napastnik zgodził się rozpocząć negocjacje.

Juventus przedstawił już wstępną propozycję nowego kontraktu. Klub oferuje około sześciu milionów euro netto rocznie. To znacząca różnica względem obecnego wynagrodzenia napastnika, który w tym sezonie zarabia około dwunastu milionów euro netto. Niższa oferta wynika z nowej strategii finansowej klubu. Najlepiej opłacanym zawodnikiem drużyny ma zostać Kenan Yildiz. Turecki talent niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2031 roku i w przyszłym sezonie ma zarabiać siedem milionów euro netto.

W Turynie panuje jednak optymizm w sprawie powodzenia negocjacji. Vlahović nie ma obecnie na stole konkretnej propozycji z innego klubu. W mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony Milanu, Bayernu czy Barcelony, ale na razie pozostały jedynie spekulacjami. Kluczową kwestią mogą okazać się prowizje związane z podpisaniem nowej umowy. Jeśli napastnik zgodzi się na znacznie niższe wynagrodzenie, jego otoczenie będzie oczekiwać wysokich bonusów i prowizji.

