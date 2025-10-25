Ravanelli nie zostawił złudzeń. „Juventus jeszcze nie jest gotowy”

Fabrizio Ravanelli to były piłkarz Juventusu, który ostatnio wypowiedział się na temat postawy Bianconerich i rywalizacji w Serie A. Materiał pojawił się w "Corriere dello Sport".

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Ravanelli

Fabrizio Ravanelli pozwolił sobie na konkretne stanowisko

Fabrizio Ravanelli wyraził przekonanie, że na dzisiaj Juventus nie jest jeszcze gotowy na walkę o mistrzostwo Serie A. Były reprezentant Włoch jednocześnie podkreślał, że AC Milan i Inter Mediolan będą do końca rywalizować o mistrzostwo Włoch.

– Juventus potrzebuje czasu; teraz nie mogą konkurować z takimi drużynami jak Napoli, Inter i Milan. Musimy dać prezesowi Comolliemu i całemu zespołowi zarządzającemu czas na spokojną pracę. Myślę, że walka o mistrzostwo zajmie im kilka lat – mówił Ravanelli cytowany przez „Corriere dello Sport”.

– Spotkałem Comollego i zrobił na mnie wrażenie człowieka, który ma niezbędne doświadczenie, by rozwijać klub – zaznaczył Włoch.

Ekipa z Turynu plasuje się obecnie na siódmym miejscu w tabeli Serie A, legitymując się bilansem 12 punktów. Juventus w siedmiu meczach wywalczył trzy zwycięstwa, trzy remisy i jedną porażkę.

Tymczasem już w niedzielę Stara Dama rozegra swoje spotkanie w ramach ósmej kolejki ligi włoskiej. Na drodze Juventusu stanie Lazio. Mecz odbędzie się na Stadio Olimpico w Rzymie o godzinie 20:45.

W ostatnich pięciu potyczkach między turyńczykami a rzymianami każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa. Raz natomiast miał miejsce remis. Podział punktów miał miejsce w rywalizacji z maja tego roku. Wówczas rezultat spotkania otworzył Randal Kolo Muani, a bramkę wyrównującą zdobył Matias Vecino.

