Man Utd gotowy na ruch transferowy. Amorim może ruszyć po tego gracza

Manchester United ma konkretne plany związane ze zbliżającymi się oknami transferowymi. Tymczasem interesujące wieści na temat ewentualnych wzmocnień przekazał TEAMtalk.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Morten Hjulmand na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United po ostatnich dwóch meczach złapał oddech i dał nadzieję swoim kibicom na lepsze czasy. Ekipa z Old Trafford wyróżniła się zwycięstwem nad Liverpoolem (2:1), co poprawiło notowania Rubena Amorima. Tymczasem w mediach nie brakuje spekulacji na temat ewentualnych transferów.

TEAMtalk sugeruje, że na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się Morten Hjulmand. Duński pomocnik aktualnie broni barw Sportingu Clube de Portugal. Jego rynkowa wartość według źródła wynosi 70 milionów funtów. Klub z Old Trafford jest z kolei gotowy wyłożyć na transfer 50 milionów funtów.

Hjulmand to zawodnik bardzo dobrze znany aktualnemu menedżerowi Man Utd. Duńczyk wraz z Rubenem Amorimem wywalczył mistrzostwo Portugalii. Na końcowy sukces pracował swoją wytrwałością, precyzyjnymi podaniami oraz umiejętnością gry od pola karnego do pola karnego.

23-krotny reprezentant Danii to defensywny pomocnik, który ma kontrakt ważny z klubem z Portugalii do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii Hjulmand wystąpił jak dotąd w 13 meczach, notując jedno trafienie. Na boisku spędził natomiast 1180 minut.

Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik będzie miał w niedzielę. Sporting zmierzy się w ramach dziewiątej kolejki ligi portugalskiej z Tondelą. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 19:00.

