Juventus przyspiesza rozmowy ze Spallettim. Decyzja coraz bliżej

15:27, 24. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus chce przedłużyć kontrakt z Luciano Spallettim mimo nierównych wyników zespołu. Klub z Turynu planuje oprzeć na nim przyszłość projektu sportowego oraz letnie wzmocnienia kadry.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus przedłuży kontrakt ze Spallettim

Juventus jest zdecydowany kontynuować współpracę z Luciano Spallettim. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Mimo ostatnich wahań formy zespołu, władze klubu nie zmieniły stanowiska. Rozmowy trwają od kilku tygodni i wszystko wskazuje na to, że strony chcą iść dalej razem.

Bianconeri są bliscy przedłużenia umowy z Westonem McKenniem. Teraz kolejnym krokiem ma być zabezpieczenie przyszłości trenera. W Turynie podkreśla się, że Spalletti jest kluczowym elementem nowego kursu. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, poprowadzi zespół również w następnym sezonie.

Juventus zamierza być aktywny na rynku transferowym. Klub chce jeszcze mocniej dopasować kadrę do wizji szkoleniowca. Spalletti ma mieć realny wpływ na wybór zawodników i kierunek wzmocnień. Między zarządem a trenerem panuje pełna zgodność co do planu działania przed latem.

W Turynie coraz wyraźniej mówi się, że szkoleniowiec nie jest jedynie liderem przy linii bocznej. Ma być fundamentem projektu i punktem odniesienia przy budowie drużyny. Nowy kontrakt nie będzie więc tylko formalnością. Ma stanowić jasny sygnał stabilizacji oraz wzajemnego zaufania, które pozwoli spokojnie zaplanować kolejny sezon i dalszy rozwój zespołu.

