Juventus postawi na swoim. Przedłuży umowę z ważnym piłkarzem

Juventus jest bliski osiągnięcia porozumienia z Westonem McKenniem w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowa umowa pomocnika będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku - donosi w mediach społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Weston McKennie zostanie w Turynie

Weston McKennie jest jednym z czołowych zawodników Juventusu w trwającym sezonie. Przyszłość amerykańskiego pomocnika od kilku miesięcy stanowi gorący temat w Turynie, ponieważ jego kontrakt wygasa już 30 czerwca 2026 roku. Gdyby 27-letni gwiazdor nie przedłużył umowy, już najbliższego lata mógłby być dostępny na zasadzie wolnego transferu, co stanowiłoby ogromną okazję rynkową. Nic więc dziwnego, że włodarze z Piemontu chcą szybko zabezpieczyć przyszłość jednego z liderów drużyny Starej Damy.

Juventus w ostatnich tygodniach robi wszystko, aby dopiąć porozumienie z kluczowym piłkarzem. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, turyńczycy są już o krok od podpisania nowego kontraktu z McKenniem.

Wszystko wskazuje na to, że mierzący 185 centymetrów pomocnik zwiąże się z włoskim gigantem umową obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku i otrzyma podwyżkę. Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie ma pojawić się w najbliższym czasie.

62-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych występuje w barwach ekipy Bianconerich od września 2020 roku, gdy trafił do Turynu z FC Schalke 04 Gelsenkirchen za ponad 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 218 spotkań, zdobył 25 bramek i zanotował 26 asyst. Wraz z Juventusem sięgnął po dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Italii. Trener zespołu Starej Damy – Luciano Spalletti – bardzo docenia jego wszechstronność i doświadczenie.