Juventus postawi na swoim. Przedłuży umowę z ważnym piłkarzem

11:09, 24. lutego 2026 13:19, 24. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Juventus jest bliski osiągnięcia porozumienia z Westonem McKenniem w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowa umowa pomocnika będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku - donosi w mediach społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Weston McKennie zostanie w Turynie

Weston McKennie jest jednym z czołowych zawodników Juventusu w trwającym sezonie. Przyszłość amerykańskiego pomocnika od kilku miesięcy stanowi gorący temat w Turynie, ponieważ jego kontrakt wygasa już 30 czerwca 2026 roku. Gdyby 27-letni gwiazdor nie przedłużył umowy, już najbliższego lata mógłby być dostępny na zasadzie wolnego transferu, co stanowiłoby ogromną okazję rynkową. Nic więc dziwnego, że włodarze z Piemontu chcą szybko zabezpieczyć przyszłość jednego z liderów drużyny Starej Damy.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Juventus w ostatnich tygodniach robi wszystko, aby dopiąć porozumienie z kluczowym piłkarzem. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, turyńczycy są już o krok od podpisania nowego kontraktu z McKenniem.

Wszystko wskazuje na to, że mierzący 185 centymetrów pomocnik zwiąże się z włoskim gigantem umową obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku i otrzyma podwyżkę. Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie ma pojawić się w najbliższym czasie.

62-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych występuje w barwach ekipy Bianconerich od września 2020 roku, gdy trafił do Turynu z FC Schalke 04 Gelsenkirchen za ponad 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 218 spotkań, zdobył 25 bramek i zanotował 26 asyst. Wraz z Juventusem sięgnął po dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Italii. Trener zespołu Starej Damy – Luciano Spalletti – bardzo docenia jego wszechstronność i doświadczenie.