Juventus zamierza nagrodzić jednego z najweżniejszych swoich zawodników. Pierre Kalulu ma otrzymać propozycję nowej umowy ze znaczną podwyżką pensji. Nowy kontrakt ma odstraszyć inne kluby - donosi "Il Bianconero".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Pierre Kalulu z nową umową?

Juventus znajduje się na odpowiednich torach pod skrzydłami Luciano Spallettiego. Stara Dama gra tak, jak tego od niej oczekują, ale ostatnio przydarzyła im się bolesna wpadka. Turyńczycy doznali bowiem wysokiej porażki w starciu z Atalantą Bergamo w ćwierćfinale Pucharu Włoch (0:3). Bianconeri teraz w pełni mogą skupić się na Serie A oraz Lidze Mistrzów.

Kluczowym piłkarzem Juventusu u Luciano Spallettiego jest bez wątpienia Pierre Kalulu. Ostatnio francuski obrońca zaczął wzbudzać spore zainteresowanie na rynku. Stara Dama ma jednak plan na odstraszenie innych klubów. Serwis „Il Bianconero” zdradza, że władze klubu planują usiąść do rozmów z zawodnikiem w sprawie nowej umowy.

Obecny kontrakt Pierre’a Kalulu z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według wspominanego źródło, długość umowy ma się nie zmienić. W zasadzie chodzi tu jedynie o pensję zawodnika. Turyńczycy są gotowe zaoferować defensorowi znaczną podwyżkę, aby tym samym odstraszyć zainteresowane strony od transferu.

Pierre Kalulu w trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania w koszulce Juventusu. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także aż pięć asyst.