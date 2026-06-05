Ten klub chce, żeby Nico Williams zastąpił wielką gwiazdę. Przygotowali ofertę

14:16, 5. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fichajes

Nico Williams w trakcie letniego okienka może w końcu zmienić klub. Z doniesień Fichajes wynika, że ofertę za Hiszpana przygotował Liverpool. Widzą w nim następcę Mohameda Salaha.

Nico Williams
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Liverpool wybrał następcę Mo Salaha. Wymarzony transfer to Nico Williams

Nico Williams nie zaliczy ostatniego sezonu do udanych. Ze względu na duże problemy zdrowotne opuścił część spotkań, a gdy już był gotowy do gry i dostał szanse, nie prezentował się tak dobrze, jak w trakcie kampanii 2024/2025. Łącznie udało mu się strzelić 6 goli i zaliczył 7 asyst w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Mimo to wciąż jest pożądanym piłkarzem na rynku transferowym.

Kibice cały czas mają w pamięci sagę transferową z udziałem 23-latka. Latem tamtego roku skrzydłowy był blisko przenosin do FC Barcelony. Ostatecznie z różnych powodów, ale głównie finansowych transakcja nie doszła do skutku. W efekcie Nico Williams został w Athletic Bilbao, z którym związał się nowym kontraktem do 2035 roku. Nie oznacza to jednak, że nie zmieni barw klubowych.

Z informacji Fichajes dowiadujemy się, że do gry wkroczył angielski gigant. Liverpool chce, żeby Nico Williams zastąpił wielką gwiazdę. Oczywiście chodzi o Mohameda Salaha, który pożegnał się z The Reds wraz z końcem sezonu. Przedstawiciele drużyny z Anfield Road przygotowali ofertę za 23-latka. Mówi się o kwocie rzędu 95 milionów euro, co ma satysfakcjonować ekipę z Kraju Basków.

Reprezentant Hiszpanii jest niezadowolony z formy, jaką Athletic Bilbao prezentował w minionym sezonie. Podopieczni Ernesto Valverde zajęli dopiero 12. miejsce w La Liga, więc nie zagrają w europejskich pucharach. Młodszy z braci Williams marzy o walce o najważniejsze trofea i występach w Lidze Mistrzów. Z tego względu szanse na transfer w nadchodzące lato ocenia się na bardzo duże.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości