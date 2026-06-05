Ten klub chce, żeby Nico Williams zastąpił wielką gwiazdę. Przygotowali ofertę

Nico Williams w trakcie letniego okienka może w końcu zmienić klub. Z doniesień Fichajes wynika, że ofertę za Hiszpana przygotował Liverpool. Widzą w nim następcę Mohameda Salaha.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Liverpool wybrał następcę Mo Salaha. Wymarzony transfer to Nico Williams

Nico Williams nie zaliczy ostatniego sezonu do udanych. Ze względu na duże problemy zdrowotne opuścił część spotkań, a gdy już był gotowy do gry i dostał szanse, nie prezentował się tak dobrze, jak w trakcie kampanii 2024/2025. Łącznie udało mu się strzelić 6 goli i zaliczył 7 asyst w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Mimo to wciąż jest pożądanym piłkarzem na rynku transferowym.

Kibice cały czas mają w pamięci sagę transferową z udziałem 23-latka. Latem tamtego roku skrzydłowy był blisko przenosin do FC Barcelony. Ostatecznie z różnych powodów, ale głównie finansowych transakcja nie doszła do skutku. W efekcie Nico Williams został w Athletic Bilbao, z którym związał się nowym kontraktem do 2035 roku. Nie oznacza to jednak, że nie zmieni barw klubowych.

Z informacji Fichajes dowiadujemy się, że do gry wkroczył angielski gigant. Liverpool chce, żeby Nico Williams zastąpił wielką gwiazdę. Oczywiście chodzi o Mohameda Salaha, który pożegnał się z The Reds wraz z końcem sezonu. Przedstawiciele drużyny z Anfield Road przygotowali ofertę za 23-latka. Mówi się o kwocie rzędu 95 milionów euro, co ma satysfakcjonować ekipę z Kraju Basków.

Reprezentant Hiszpanii jest niezadowolony z formy, jaką Athletic Bilbao prezentował w minionym sezonie. Podopieczni Ernesto Valverde zajęli dopiero 12. miejsce w La Liga, więc nie zagrają w europejskich pucharach. Młodszy z braci Williams marzy o walce o najważniejsze trofea i występach w Lidze Mistrzów. Z tego względu szanse na transfer w nadchodzące lato ocenia się na bardzo duże.