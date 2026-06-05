USA – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (06.06.2026)

Stany Zjednoczone zmierzą się z Niemcami w towarzyskim meczu. Spotkanie na Soldier Field w Chicago rozpocznie się w sobotę (6 czerwca) o godz. 20:30.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

USA – Niemcy: typy bukmacherskie

Stany Zjednoczone podejmą Niemcy w meczu towarzyskim, który zostanie rozegrany w Chicago. Dla obu reprezentacji będzie to ostatni sprawdzian przed startem mistrzostw świata 2026, dlatego zarówno Julian Nagelsmann, jak i Mauricio Pochettino podejdą do tego spotkania bardzo serio. Gospodarze przystępują do sobotniego starcia po zwycięstwie nad Senegalem (3:2). Amerykanie pokazali sporo jakości w ofensywie, ale jednocześnie nie uniknęli błędów w defensywie.

Czterokrotni mistrzowie świata znajdują się natomiast w znakomitej formie. Niemcy w ostatnim meczu rozbili Finlandię (4:0), przedłużając swoją serię zwycięstw do ośmiu spotkań z rzędu. Po nieudanych mundialach w 2018 i 2022 roku drużyna Nagelsmanna chce ponownie zaznaczyć swoją pozycję w światowej czołówce. W ekipie Niemiec prawdopodobnie ponownie zabraknie Manuela Neuera, który wraca do pełnej dyspozycji po problemach zdrowotnych. Mój typ: powyżej 3,5 bramki.

USA – Niemcy: ostatnie wyniki

W minioną niedzielę reprezentacja USA pokonała Senegal (3:2) w Charlotte. Amerykanie prowadzili już różnicą dwóch bramek, jednak rywale zdołali doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie zwycięstwo gospodarzom zapewnił Folarin Balogun, który trafił do siatki w 63. minucie. Wcześniej zespół Pochettino przegrał z Portugalią (0:2) oraz Belgią (2:5). Końcówka ubiegłego roku była dla Amerykanów zdecydowanie bardziej udana, gdyż odnieśli zwycięstwa nad Urugwajem (5:1) i Paragwajem (2:1).

Niemcy z kolei przed wylotem na mundial pewnie ograli Finlandię (4:0) w Moguncji. Bohaterem spotkania został Deniz Undav, który zdobył dwie bramki, a na listę strzelców wpisali się również Florian Wirtz oraz Jamal Musiala. W marcu nasi zachodni sąsiedzi pokonali także Ghanę (2:1) i Szwajcarię (4:3). Udanie zakończyli również eliminacje mistrzostw świata, ogrywając Słowację (6:0) i Luksemburg (2:0).

USA – Niemcy: historia

Dodatkowego smaczku dodaje rywalizacja obu reprezentacji. Niemcy wygrali wszystkie trzy mecze mistrzostw świata przeciwko USA, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Ostatnie zwycięstwo Amerykanów nad Niemcami miało miejsce w 2015 roku w meczu towarzyskim rozegranym w Kolonii. W listopadzie 2023 roku w East Hartford Niemcy ograli USA (3:1).

USA – Niemcy: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest reprezentacja Niemiec. Zwycięstwo ekipy Nagelsmanna w ofertach bukmacherów oscyluje w granicach 1.50-1.62. Jeśli uważasz, że wygrają gospodarze, to kurs został ustalony na poziomie 4.80, a remis w okolicach 4.10.

Stany Zjednoczone Niemcy Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 07:09

USA – Niemcy: przewidywane składy

USA: Freese – Freeman, McKenzie, Ream – Dest, Adams, McKennie, Robinson – Weah, Balogun, Pulisic

Niemcy: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Karl Wirtz, Musiala – Havertz

USA – Niemcy: sonda

Kto wygra mecz? USA

Remis

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Niemcy 0 Votes

USA – Niemcy: transmisja meczu

towarzyski mecz USA – Niemcy odbędzie się w sobotę (6 czerwca) o godzinie 20:30 na stadionie Soldier Field w Chicago. Spotkanie nie będzie jednak dostępne w żadnej polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna wyłącznie w usłudze bukmachera STS TV.

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