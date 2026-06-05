Real Madryt złoży szaloną ofertę za gwiazdę Bayernu. Tego piłkarza chce Perez!

Michael Olise to piłkarz, który ma być gwiazdą, jaką Florentino Perez obiecał kibicom Realu Madryt - twierdzi serwis The Telegraph. We wtorek Bayern Monachium dostanie za niego ofertę na 150 mln euro.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Michael Olise

Michael Olise jest piłkarzem, którego Perez obiecał Realowi Madryt

Letnie okno transferowe oficjalnie rozpocznie się 1 lipca, ale już teraz można mówić o kilku dużych ruchach w najlepszych klubach na świecie. Real Madryt na zasadzie wolnego transferu pozyskał Ibrahima Konate. Z kolei Denzel Dumfries będzie ich kosztował jedynie 20 milionów euro. To jednak nie koniec, bo Florentino Perez obiecał, że jeśli wygra wybory, ściągnie absolutną gwiazdę.

Z początku na liście zawodników, którzy brani są pod uwagę, nie było tego nazwiska. Natomiast z informacji The Telegraph wynika, że to właśnie on jest tym piłkarzem, którego Perez zagwarantował kupić w nadchodzącym czasie. Oczywiście jest nim Michael Olise.

Media są przekonane, że to właśnie gwiazda Bayernu Monachium została wybrana jako wymarzony transfer, który wywoła wielki szok wśród kibiców. We wtorek jego nazwisko ma zostać oficjalnie ogłoszone w mediach przez samego prezydenta Realu Madryt. Jeśli chodzi o same kwestie finansowe, potencjalna transakcja miałaby pochłonąć aż 150 milionów euro, co byłoby rekordowym wydatkiem Los Blancos.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że Perez mówiąc o hicie transferowym, wykluczył Olise. Dlatego do podanych informacji przez The Telegraph należy podchodzić z pewnym dystansem. W grę wchodzi wiele opcji. Nawet taka, że prezydent Królewskich blefował. Więcej na pewno będzie wiadomo we wtorek, czyli w dzień wielkiego ogłoszenia.

Olise w ostatnich dwóch sezonach błyszczał w barwach Bawarczyków. Łącznie w koszulce Bayernu Monachium wystąpił w 107 meczach, a jego liczby mogą robić wrażenie. Strzelił w tym czasie 42 bramki i zanotował aż 54 asysty.