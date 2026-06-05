Juventus potrzebuje napastnika. Jeden kandydat gra w Premier League

Juventus szuka napastnika, który zastąpi Dusana Vlahovicia. W kręgu zainteresowań znalazł się Alexander Sorloth. Pod uwagę brany jest również Jean-Philippe Mateta - donosi La Gazzetta dello Sport.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Mateta i Sorloth w kręgu zainteresowań Juventusu

Juventus stoi w obliczu kilku kluczowych zmian w kadrze pierwszego zespołu. Brak awansu do Ligi Mistrzów był sporym rozczarowaniem. Niedługo później decyzję ws. przyszłości podjął Dusan Vlahović. Serb zdecydował się opuścić Turyn po wygaśnięciu kontraktu. Odejście napastnika będzie wymagało reakcji pionu sportowego, który musi znaleźć nową „dziewiątkę”.

Choć w klubie wciąż są Arkadiusz Milik, Luis Openda oraz Jonathan David, włodarze Starej Damy rozglądają się za wzmocnieniem. Ostatnio media pisały o zainteresowaniu Alexandrem Sorlothem. Okazuje się, że na liście życzeń znalazł się także napastnik z Premier League.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że dużym szacunkiem u władz klubu cieszy się Jean-Philippe Mateta. Francuz kilka miesięcy temu był o krok od dołączenia do innego zespołu Serie A. W styczniu miał zostać piłkarzem AC Milan, ale na przeszkodzie stanęły problemy dot. badań medycznych. Zawodnik uzyskał negatywny wynik testów medycznych, więc transakcja została anulowana.

W tym sezonie w barwach Crystal Palace rozegrał 50 spotkań, w których strzelił 16 bramek. Na boiskach Premier League gra od stycznia 2022 roku. Łącznie dla Orłów uzbierał 202 mecze i strzelił 62 gole. Jest wyceniany na 30 milionów euro. Trudno przewidzieć, czy transakcja dojdzie do skutku. Na ten moment piłkarz jest po prostu jednym z kandydatów obserwowanych przez Juventus.