Juventus osłabiony. Motta ma kolejny problem w defensywie

Juventus zmierzy się z Cagliari bez kilku kluczowych defensorów. Do listy kontuzjowanych dołączył Nicolo Savona, który z powodu problemów mięśniowych pozostanie w Turynie. Thiago Motta przyznaje, że urazy to nie kwestia pecha, lecz rzeczywistość w topowych klubach.

Savona wypada przed meczem z Cagliari

Juventus po raz kolejny będzie musiał radzić sobie bez ważnego zawodnika w defensywie. Z listy powołanych na wyjazdowe starcie z Cagliari wypadł Nicolo Savona, który zmaga się z urazem mięśniowym uda. Jego stan zdrowia zostanie oceniony w najbliższych dniach i nie jest pewne, ile potrwa jego rozbrat z futbolem, ale już teraz wiadomo, że dołączył do długiej listy kontuzjowanych.

W obecnym sezonie Savona rozegrał 31 spotkań, spędzając na boisku 2 017 minut. Zdobył 2 bramki, zanotował 1 asystę i otrzymał 4 żółte kartki. Jego absencja to kolejne osłabienie dla Thiago Motty, który już wcześniej stracił Gleisona Bremera i Juana Cabala.. Na Sardynii nie zagrają także Pierre Kalulu i Renato Veiga. Tym samym szkoleniowiec nie może skorzystać aż z pięciu defensorzy, którzy w pełni sił z powodzeniem mogliby wystąpić w wyjściowej jedenastce.

Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Juventusu odniósł się do licznych kontuzji w defensywie. – Wystarczy spojrzeć na inne drużyny. Popatrzcie na City czy Real – to nie kwestia pecha, to część futbolu – podkreślił Motta.

Juventus zmierzy się z Cagliari w niedzielnym wieczornym spotkaniu 26. kolejki Serie A. Bianconeri, mimo problemów kadrowych, muszą sięgnąć po trzy punkty, aby umocnić swoja pozycje w najlepszej czwórce i w walce o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.