Juventus zatrzyma gwiazdę? Trwają rozmowy kontraktowe

19:37, 2. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Romeo Agresti

Juventus myśli nad budową kadry. Jak się okazuje, Stara Dama chce na dłużej zatrzymać Manuela Locatellego. Władze klubu z Turynu prowadzą właśnie rozmowy z reprezentantem Włoch - przekazuje Romeo Agresti.

Piłkarze Juventusu
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Manuel Locatelli i Juventus prowadzą rozmowy

Juventus pożegnał się już z europejskimi pucharami. Stara Dama ma za sobą słabą kampanię Ligi Mistrzów, ale swoim ostatnim meczem pozostawili dobre wrażenie. Podopieczni Luciano Spallettiego odrobili trzybramkową stratę w starciu z Galatasaray, grając przez znaczną część meczu w osłabieniu. W dogrywce jednak piłkarze z Turynu opadli z sił i musieli uznać wyższość Turków.

Z informacji przekazanych przez Romeo Agrestiego dowiadujemy się, że Juventus myśli o budowie składu na nadchodzący sezon. Władze Starej Damy chcą zatrzymać swojego kluczowego gracza. Klub rozpoczął bowiem rozmowy kontraktowe z Manuelem Locatellim. Obecna umowa reprezentanta Italii obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Manuel Locatelli przeżywał w Juventusie różne momenty. Ostatnie miesiące jednak są udane w wykonaniu włoskiego pomocnika. 28-latek stał się liderem swojego zespołu, a pod okiem Luciano Spallettiego prezentuje prawdopodobnie najwyższą formę w swojej piłkarskiej karierze. Zatrzymanie wychowanka AC Milanu powinno być sprawą kluczową dla Bianconerich.

W obecnym sezonie Manuel Locatelli rozegrał 36 spotkań w koszulce Juventusu. Włoch zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

