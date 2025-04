Juventus ma duży problem. Yildiz zostanie zawieszony na kluczowe mecze

Juventus będzie musiał sobie poradzić bez Kenana Yildiza w kluczowych meczach. Według "Calciomercato" młody napastnik popełnił błąd dając upust swoich emocji, ale klub nie zamierza dodatkowo go karać.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Yildiz zostanie zawieszony za uderzenie rywala w twarz

Juventus stracił Kenana Yildiza na jedno lub dwa najbliższe spotkania po jego wręcz głupim zachowaniu w meczu na Allianz Stadium. Młody Turek tuż przed końcem pierwszej połowy spotkania z Monzą uderzył jednego z rywali w twarz. Zachowanie nie uszło uwadze arbitra, który wyrzucił gwiazdę Bianconerich z boiska.

Największym problemem dla Juventusu jest teraz brak nieprzewidywalności, jaką wnosił Yildiz. Już wcześniej brakowało w drużynie zawodnika, który potrafiłby złamać schematy, a teraz to zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Dramaturgii dodaje fakt, że dwa kolejne mecze Stara Dama rozegra przeciwko Bologni i Lazio, czyli bezpośrednim rywalom w walce o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Pierwszym, który zdał sobie sprawę z wagi błędu, był sam Yildiz. Przeprosił na boisku od razu po zdarzeniu, co uchwyciły kamery i fotografowie. wszystko potwierdził też jego kolega z drużyny Nico Gonzalez – Rozmawiałem z nim, wiem, jak to jest. Sam tego doświadczyłem – przyznał. Turek był zdruzgotany i przeżywał to głęboko, chowając głowę pod ręcznikiem w przerwie meczu.

Wszystko wskazuje na to, że Juventus nie ukarze go dodatkową grzywną. Klub rozumie, że emocjonalna cena, jaką zapłacił Yildiz, jest wystarczająca. Ostateczną decyzję o ewentualnych sankcjach podejmie zarząd, jednak doniesienia sugerują, że incydent zostanie potraktowany jako element naturalnego procesu dojrzewania zawodnika.