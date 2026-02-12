Juventus i Inter szykują się na hit Serie A. Dobre wieści dla obu drużyn

Juventus i Inter Mediolan szykują się na sobotni hit w Serie A. Obie drużyny mierzą się z problemami kadrowymi, ale wszystko wskazuje na powrót kluczowych zawodników do składu.

Juventus vs Inter: sytuacja kadrowa przed wielkim starciem

Juventus przygotowuje się do meczu z Interem po dramatycznym remisie z Lazio, który uratował Pierre Kalulu w końcówce spotkania. Zespół Luciano Spallettiego trenował w Continassie, a najwięcej pytań dotyczyło Westona McKenniego i Francisco Conceicao.

Amerykanin ma rozciętą kostkę po starciu z Lazio. McKennie pracował indywidualnie, ponieważ założono mu pięć szwów. Według Sky Sport uraz nie jest groźny. Od kolejnego treningu ma wrócić do zajęć z drużyną z opatrunkiem ochronnym. To dobra wiadomość dla Bianconerich, bo pomocnik był w ostatnich tygodniach jednym z liderów środka pola. Mimo to nie można być pewnym jego występu.

Regularnie trenował natomiast Conceicao. Skrzydłowy wyleczył drobne problemy zdrowotne i chce powalczyć o miejsce w wyjściowym składzie na sobotni hit. Portugalczyk trenował nawet w dzień wolny, aby przekonać sztab szkoleniowy do swojej kandydatury. Jednak w jego przypadku decyzje również zapadną tuż przed meczem.

Inter także ma powody do optymizmu. Po pewnym zwycięstwie z Sassuolo drużyna Cristian Chivu odzyskuje Calhanoglu i Barelle. Obaj wrócili do treningów z zespołem. Barella jest bliżej pierwszego składu, bo jego przerwa trwała około dziesięciu dni. W przypadku Calhanoglu sztab zachowuje ostrożność ze względu na problemy z łydką, które wykluczyły go z gry na dłuższy okres.

Nieco gorzej wygląda sytuacja Dumfriesa. Holender wciąż pracuje nad formą. Jego występ przeciwko Juventusowi jest wykluczony. Wszystko wskazuje na to, że Derby D’Italia odbędą się przy niemal optymalnych składach.

