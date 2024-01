Imago / Alberto Gandolfo Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie po powrocie z wypożyczenia w Leeds imponuje formą w barwach Juventusu

Środkowy pomocnik w nagrodę za dobre występy otrzyma nowy kilkuletni kontrakt

Amerykanin jest piłkarzem “Starej Damy” od sezonu 2020/2021

Weston McKennie otrzyma nowy kontrakt w Juventusie

Juventus nie odstępuje na krok Interu Mediolan w walce o mistrzostwo Włoch. Podopieczni Massimiliano Allegri’ego spisują się wyjątkowo dobrze w rozgrywkach Serie A. Jednym z wyróżniających się postaci w zespole jest Weston McKennie. Amerykanin zaliczył spory progres w swojej grze, a udana pierwsza część sezonu zostanie nagrodzona w odpowiedni sposób.

Jak poinformował portal “Tuttomercatoweb” dla pomocnika będzie przygotowany nowy kontrakt. Rozmowy ws. przedłużenia umowy mają ruszyć po zamknięciu okna transferowego. Jeśli 25-latek zdecyduje się parafować nowe warunki, to zwiąże się z klubem kontraktem do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Pensja piłkarza pozostanie nie zmieniona, ale w zamian otrzyma on dodatkowe premie do umowy.

McKennie w tym sezonie zagrał w 21 spotkaniach, w których 4 razy zaliczył asystę. W barwach Juventusu występuje od sezonu 2020/2021. Wcześniej grał w barwach Schalke w Bundeslidze.

