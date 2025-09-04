Juventus blisko przedłużenia kontraktu z gwiazdorem

Juventus szykuje nową umowę dla Kenana Yildiza. Według "Tuttosport" klub chce nagrodzić Turka za ogromny wkład w grę Starej Damy i przedłużyć z nim kontrakt do 2030 roku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Yildiz dostanie podwyżkę i dłuższy kontrakt w Juventusie

Juventus uznaje Kenana Yildiza za jeden z największych skarbów swojej kadry. Klub od początku letniego okna transferowego traktował go jako zawodnika nie na sprzedaż, a teraz zamierza dodatkowo zabezpieczyć jego przyszłość poprzez nowy kontrakt.

Obecna umowa Turka obowiązuje do 2029 roku. Mimo to, zdaniem „Tuttosport”, działacze planują przedłużenie do 2030, z opcją na kolejny sezon. Nowy kontrakt ma także zapewnić piłkarzowi znaczną podwyżkę. Yildiz miałby zarabiać co najmniej 3,5 miliona euro rocznie, a z bonusami suma mogłaby przekroczyć 5 milionów.

To ogromny skok w porównaniu z dotychczasowymi warunkami. Obecnie turecki napastnik inkasuje 1,5 miliona euro plus premie. Po zmianach będzie jednym z najlepiej opłacanych graczy w Turynie, ustępując jedynie Dusanowi Vlahoviciowi, który otrzymuje 12 milionów euro rocznie, ale ten po sezonie najpewniej odejdzie z klubu.

Wszystko wskazuje na to, że Juventus chce w ten sposób wysłać jasny sygnał. Klub zamierza budować przyszłość wokół swojego numeru 10 i nie dopuścić, by stał się celem dla rywali z Europy.

Rozmowy w sprawie finalnych szczegółów mają odbyć się w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie nastąpi to pomiędzy spotkaniami z Interem i Borussią Dortmund. W negocjacjach uczestniczy ojciec i menedżer zawodnika, Engin Yildiz.

