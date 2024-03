AS Roma po zmianie trenera wyraźnie odżyła. Ekipa ze Stadio Olimpico w 10 spotkaniach pod wodzą Daniele De Rossiego wygrała siedem razy, w dwóch meczach zremisowała i tylko raz przegrała. Swoimi przemyśleniami na temat byłego reprezentanta Włoch i byłego pomocnika Giallorossich wypowiedział się Fabio Capello.

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. Imago / Fabrizio Corradetti / IPA Sport Na zdjęciu: Daniele De Rossi

AS Roma pod wodzą trenera Daniela De Rossiego prezentuje się bardzo solidnie

Pochwał w kierunku opiekuna Gialorossich nie szczędził Fabio Capello cytowany przez serwis internetowy dziennika AS

Ekipa z Rzymu wciąż liczy się w grze o miejsce dające możliwość gry w Lidze Mistrzów

Fabio Capello: Daniele De Rossi zasłużył na nową umowę

AS Roma aktualnie zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A, marząc wciąż o znalezieniu się na koniec rozgrywek w TOP 4 tabeli ligi włoskiej. Ostatnio pracę trenera Daniele De Rossiego pochwalił Fabio Capello, przekonując, że władze klubu już powinny przedłużyć kontrakt z 40-latkiem.

– De Rossi był gotowy wykorzystać ekscytującą, ale wcale nie łatwą szansę poprowadzenia Romy, biorąc pod uwagę miłość fanów do Jose Mourinho. Teraz, biorąc pod uwagę jego wpływ na grę i wyniki drużyny, klub musi natychmiast przedłużyć jego kontrakt. Byłoby nierozsądne, gdyby właściciele nie przedłużyli umowy z tym trenerem po zakończeniu sezonu. De Rossi na to zasłużył – powiedział znany trener cytowany przez serwis internetowy dziennika AS.

W niedzielny wieczór rzymianie rozegrają spotkanie 28. kolejki Serie A. Roma zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną.