Jakub Piotrowski w letnim okienku wzmocnił Udinese Calcio. Polski pomocnik dobrze zaaklimatyzował się w nowej ekipie. Sam Gokhan Inler, dyrektor sportowy włoskiego zespołu, na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" chwalił 27-latka.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Dyrektor sportowy Udinese chwali Jakuba Piotrowskiego

Jakub Piotrowski w tegorocznym letnim okienku transferowym zrobił duży krok w swojej piłkarskiej karierze. Reprezentant Polski zdecydował się opuścić Ludogorets Razgrad i wzmocnił Udinese Calcio. Koszt sprowadzenia 27-latka wyniósł trzy miliony euro. Zwolennikiem przyjścia pomocnika był sam Kosta Runjaić.

Tymczasem na łamach „Przeglądu Sportowego Onet” ukazał się wywiad z Gokhanem Inlerem, legendą Udinese Calcio, który obecnie pełni rolę dyrektora sportowego. Szwajcar poruszył temat Jakuba Piotrowskiego. W kierunku reprezentanta Polski zostały skierowane słowa uznania. Inler twierdzi, że każdy zespół chciałby mieć takiego zawodnika jak właśnie 27-latek.

– To piłkarz, którego obserwowaliśmy już od roku. Teraz udało nam się go ściągnąć. Jest profesjonalny, dobrze wychowany, chce się rozwinąć. Każdy klub chciałby go mieć. Jest zawodnikiem, który pasuje do Udinese, liderem, da z siebie wszystko dla drużyny – powiedział Gokhan Inler.

Jakub Piotrowski spędził trzy lata w Bułgarii. Polski pomocnik rozegrał 145 spotkań w koszulce Ludogortsa Razgrad. W tym czasie wychowankowi Pogoni Szczecin udało się zgromadzić na koncie aż 28 trafień, a także 21 asyst.