IMAGO / Franco Romano Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter negocjuje nowy kontrakt z Lautaro

Marotta potwierdził medialne doniesienia

Klub chce przedłużyć kontrakt o pięć lat

Inter chce przedłużyć kontrakt z Lautaro Martinezem o pięć lat

Mimo, że kontrakt Lautaro Martineza wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku, media już od pewnego czasu informują, że Inter Mediolan prowadzi rozmowy z Argentyńczykiem na temat nowej umowy. Teraz te doniesienia potwierdził również dyrektor generalny Nerazzurrich.

– Oczywiście. Tak naprawdę staramy się przedłużyć kontrakt o kolejne pięć lat. Prowadzimy negocjacje i dobrą rzeczą jest to, że ma on wspaniałe poczucie przynależności, którego we współczesnym futbolu naprawdę nie można lekceważyć – przyznał Beppe Marotta.

Wygląda na to, że wkrótce porozumienie zostanie osiągnięte. Obie strony chcą zawarcie nowej umowy i wydaje się, że do ustalenia pozostały głównie detale. Lautaro Martinez jest obecnie największa gwiazdą Nerazzurrich. Napastnik jest wyceniany na około 100 milionów euro.

Zobacz również: Felix wskazał piłkarza, z którym chciałby grać w Barcelonie