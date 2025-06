Inter Mediolan bierze pod uwagę możliwość, że Simone Inzaghi opuści klub. Jak poinformował portal AS, włoski gigant wytypował już następcę trenera.

Źródło: AS

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter wytypował wymarzonego następcę Inzaghiego

Inter Mediolan zanotował naprawdę dobry sezon, który jednocześnie jest wielkim rozczarowaniem dla kibiców. Drużyna Simone Inzaghiego zagrała w finałach Ligi Mistrzów i Pucharu Włoch, a także wywalczyła wicemistrzostwo kraju. Nerazzurri byli naprawdę blisko zdobycia najważniejszych trofeów, ale w kluczowych momentach zespół kompletnie zawodził. Ten fakt sprawia, że przyszłość Simone Inzaghiego na ławce trenerskiej jest co najmniej niepewna.

Według najnowszych informacji Inter nie planuje rozstania ze szkoleniowcem, ale on sam jeszcze nie podjął decyzji. Simone Inzaghi ma na stole lukratywną ofertę od saudyjskiego Al-Hilal i niewykluczone, że ją przyjmie. Zdecydowanie większe zarobki skusiły w ostatnich miesiącach wiele znanych osób ze świata piłki. Tą drogą podążył m.in. Stefano Pioli, były trener Milanu.

Hiszpański AS twierdzi, że następcą Inzaghiego może zostać Diego Simeone. To właśnie szkoleniowiec Atletico Madryt znajduje się na szczycie listy życzeń władz mediolańskiego klubu. Argentyńczyk niegdyś grał w barwach Nerazzurrich jako piłkarz, co dodatkowo przemawia za jego kandydaturą.

Diego Simeone spędził we Włoszech wiele lat kariery piłkarskiej, a zatem nie miałby problemów z aklimatyzacją. Przeszłość w Serie A może też go skłonić do podjęcia nowego wyzwania, bo przecież w Atletico pracuje już od blisko 15 lat.