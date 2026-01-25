Inter podjął decyzję. Oni odejdą z klubu po sezonie

Inter po zakończeniu sezonu rozstanie się z trzema doświadczonymi zawodnikami. Nicolo Schira ujawnia nazwiska piłkarzy, którzy nie mogą liczyć na nowy kontrakt.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter kończy współpracę z trójką zawodników

W czerwcu tego roku wygasają umowy sześciu zawodników Nerazzurrich. Raffaele Di Gennaro, Henrich Mychitarian, Francesco Acerbi, Yann Sommer, Matteo Darmian i Stefan De Vrij – to piłkarze, których kontrakty obowiązują tylko do końca trwającego sezonu. Inter już wie, że przynajmniej trójka z nich opuści klub w lecie.

Nicolo Schira twierdzi, że klub z Mediolanu nie zamierza kontynuować współpracy z Sommerem, Darmianem i De Vrijem. Szwajcar ma już 37 lat, Włoch liczy 36 wiosen, natomiast Holender, najmłodszy w tym zestawieniu, to 33-latek. W lutym były zawodnik Lazio będzie świętował 34. urodziny.

Sommer trafił na Giuseppe Meazza w lecie 2023 roku, Darmian występuje w Interze od 2020 roku, z kolei De Vrij reprezentuje barwy Czarno-Niebieskich od 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że Cristian Chivu planuje odmłodzić kadrę 20-krotnych mistrzów Włoch.