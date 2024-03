Inter Mediolan według informacji CalcioMercato.com ma plan, aby przedłużyć kontrakt z Simone Inzaghim. Umowa miałaby obowiązywać do końca czerwca 2027 roku.

fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ma ogromny wpływ na odbudowę Interu Mediolan

CalcioMercato.com przekazało, że Włoch może zostać doceniony przez sterników Nerazzurrich nowym kontraktem

Aktualna umowa 47-latka obowiązuje do końca czerwca 2027 roku

Simone Inzaghi wkrótce może doczekać się nowego kontraktu

Inter Mediolan w tym sezonie zmierza pewnym krokiem w kierunku mistrzostwa Włoch. Tymczasem nie milkną doniesienia dotyczące przyszłości Simone Inzaghiego.

CalcioMercato.com przekonuje, że sternicy Nerazzurrich mają zamiar parafować nowy kontrakt z włoskim trenerem. Obecna umowa Inzaghiego obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Nowe warunki miałyby zapewnić Włochowi kontrakt do 2029 roku. Pensja miałaby natomiast wzrosnąć z 5,5 miliona do 7 milionów euro rocznie.

Na razie została podjęta decyzja o odroczeniu negocjacji na późniejszy termin. Miałyby się odbyć po zakończeniu rozgrywek. Inzaghi nie ukrywa, że chce kontynuować swoją karierę w klubie z Mediolanu. Niemniej chętne na zatrudnienie Inzaghiego są też takie kluby jak Liverpool czy Manchester United.