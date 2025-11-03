Inter i Milan muszą działać szybko. Projekt nowego stadionu jest zagrożony

Inter i Milan muszą przyspieszyć i sfinalizować zakup San Siro do 10 listopada. Według „Corriere della Sera” wcześniejsze opóźnienie wynikało z kwestii technicznych i gwarancji finansowych między zainteresowanymi podmiotami.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: San Siro

Inter i Milan blisko finalizacji umowy kupna San Siro

Inter i Milan są coraz bliżej przejęcia stadionu San Siro oraz przyległych terenów. Transakcja ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia procedury budowy nowego, wspólnego obiektu, który oba kluby planują wznieść w miejscu obecnego Giuseppe Meazza.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez burmistrza Mediolanu, Beppe Salę, podpisanie aktu notarialnego powinno nastąpić w najbliższych dniach. Początkowo planowano zakończenie transakcji pod koniec października, lecz proces został przesunięty z powodów technicznych uzgodnionych między klubami a władzami miasta.

Data 10 listopada pozostaje jednak granicznym terminem. Tego dnia może zostać nałożone tzw. „vincolo”, czyli ochronę konserwatorską na drugi pierścień stadionu. Jeśli tak się stanie, niemożliwe byłoby jego zburzenie, co przekreśliłoby plan budowy nowego obiektu.

Jak informuje „Corriere della Sera”, główną przyczyną opóźnienia były wewnętrzne procedury finansowe w klubach oraz konieczność uzyskania gwarancji dotyczących pierwszej raty płatności, szacowanej na około 100 milionów euro.

Beppe Sala potwierdził, że wszystkie strony intensywnie pracują nad dopięciem formalności. – Prawdopodobnie podpiszemy w środę. W czwartek wrócę do Mediolanu, ale nie jestem zaniepokojony – powiedział włoski burmistrz.

Jeśli termin zostanie dotrzymany, przejęcie San Siro otworzy drogę do nowego etapu w historii Interu i Milanu – wspólnej inwestycji w nowoczesny stadion, który ma symbolizować przyszłość mediolańskiego futbolu.

