Napoli niespodziewanie przegrało u siebie z Lazio (1:2)

Partenopei mieli dogodną okazję na zremisowanie, ale Kwaracchelia jej nie wykorzystał

Sytuację tę skomentował Rudi Garcia

“Myślę, że remis byłby sprawiedliwszy”

SSC Napoli było zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania z Lazio. Wcześniej rzymianie przegrali oba mecze w lidze, z kolei mistrzowie błyszczeli formą. Ostatecznie, jednak, Orły wywiozły z Neapolu komplet punktów (2:1).

– Zasługiwaliśmy, by prowadzić do przerwy, bo na początku graliśmy naprawdę dobrze. Nie zdobyliśmy jednak gola, na którego też zasłużyliśmy – powiedział po spotkaniu Rudi Garcia. Szkoleniowiec skomentował też sytuację Chwiczy Kwaracchelii. Przy stanie 1:2 Gruzin zmarnował dogodną okazję do zdobycia bramki. – Musimy się nauczyć, że jeśli nie możemy wygrać, musimy przynajmniej nie przegrać. Patrząc tylko na drugą połowę, Lazio zasłużyło na zwycięstwo. Ale jeśli chodzi o mecz jako całość, myślę, że remis byłby lepszym rezultatem – dodał.

Po przerwie reprezentacyjnej mistrzów Włoch czeka wyjazd do Genoi. Później rozpoczną się już zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

