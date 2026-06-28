Inter Mediolan planuje zatrzymać napastnika. Porozumienie o krok

Inter Mediolan jest bardzo bliski przedłużenia kontraktu z Francesco Pio Esposito. Nowa umowa 21-letniego napastnika ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku - dowiedział się Nicolo Schira.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Francesco Pio Esposito

Francesco Pio Esposito ma przedłużyć umowę z Interem Mediolan

Inter Mediolan ma za sobą znakomity sezon, zakończony zdobyciem mistrzostwa Serie A oraz Pucharu Włoch. Swój udział w sukcesach drużyny Nerazzurrich miał między innymi Francesco Pio Esposito, który rozegrał bardzo udaną kampanię. 21-letni napastnik potwierdził ogromny potencjał i zwrócił na siebie uwagę czołowych europejskich klubów. Zainteresowanie jego pozyskaniem wykazują między innymi Chelsea, Arsenal, Manchester United oraz Newcastle United, jednak mediolańczycy nie zamierzają łatwo rezygnować ze swojego utalentowanego zawodnika.

Wszystko wskazuje na to, że Interowi uda się zatrzymać młodego snajpera. Jak poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira, władze mistrzów Włoch są o krok od przedłużenia kontraktu z Francesco Pio Esposito. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, natomiast nowy kontrakt miałby zostać wydłużony o kolejne dwanaście miesięcy, czyli do połowy 2031 roku. Włoski napastnik może również liczyć na znaczącą podwyżkę wynagrodzenia.

Dziewięciokrotny reprezentant Italii jest wychowankiem Brescii Calcio, natomiast do akademii mediolańskiego giganta trafił w lipcu 2014 roku. W latach 2023-2025 przebywał na wypożyczeniu w Spezii Calcio, po czym dołączył do pierwszego zespołu Interu, gdzie zaufał mu Cristian Chivu. Perspektywiczny atakujący w minionym sezonie rozegrał 48 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst. Jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na około 45 milionów euro.

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