Fiorentina rusza po piłkarza Juventusu. Szansa na nowy początek

Fiorentina kontynuuje przebudowę kadry przed sezonem 2026/27 i analizuje kolejne ruchy. Według „La Nazione” na celowniku znalazł się Edon Zhegrova, który może opuścić Juventus po nieudanym sezonie.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus może pożegnać Zhegrovę

Fiorentina rozpoczęła letnie okno transferowe od zmian na ławce trenerskiej i pierwszych wzmocnień. Po zatrudnieniu Fabio Grosso klub sprowadził brazylijskiego obrońcę Viery’ego Fernandesa Santosa Lopesa za 15 milionów euro plus dwa miliony w bonusach. Teraz działacze pracują nad kolejnymi ruchami.

Priorytetami pozostają Kristian Thorstvedt i Cristian Volpato z Sassuolo. Obaj piłkarze są dobrze znani Fabio Grosso ze wspólnej pracy w poprzednim klubie. Jak informuje „La Nazione”, wśród alternatyw dla Volpato znajduje się również Edon Zhegrova z Juventusu.

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Kosowski skrzydłowy ma za sobą trudny sezon w Turynie. Pod wodzą Luciano Spallettiego rzadko pojawiał się na boisku i najczęściej wchodził z ławki rezerwowych. Jedyny raz od pierwszej minuty wystąpił w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów przeciwko Galatasaray.

Według „La Nazione” Fiorentina w najbliższych dniach może wykonać pierwsze konkretne kroki, aby sprawdzić warunki ewentualnego transferu. Juventus sprowadził Zhegrovę z Lille przed rokiem za 15 milionów euro. Piłkarz jest związany z klubem kontraktem do 2030 roku i zarabia około 2,5 miliona euro netto za sezon. Wszystko wskazuje jednak na to, że po sezonie, którym nie grał regularnie, obie strony mogą rozważyć rozstanie.