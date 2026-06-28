Gwiazdor PSG odrzuca wszystkie oferty. Chce tylko do tego klubu

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19:30, 28. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus zbliża się do jednego z najważniejszych ruchów podczas letniego okna transferowego. Według Fabrizio Romano najbliższe dni mogą okazać się przełomowe w sprawie Randala Kolo Muaniego.

Luis Enrique
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Kolo Muani chce wrócić do Turynu

Juventus zamierza przyspieszyć negocjacje z Paris Saint-Germain dotyczące Randala Kolo Muaniego. Jak informuje Fabrizio Romano, na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy między klubami. W Turynie rośnie przekonanie, że porozumienie jest coraz bliżej, a duże znaczenie ma stanowisko samego piłkarza.

Francuski napastnik miał już uzgodnić warunki indywidualne z Juventusem. Teraz kluczowym etapem będą negocjacje z Paris Saint-Germain. W spotkaniach mają uczestniczyć dyrektor generalny Juventusu Giovanni Carnevali, przedstawiciele zawodnika oraz działacze mistrza Francji. Dobre relacje między obiema stronami mają pomóc w osiągnięciu ostatecznego porozumienia.

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Kolo Muani jest zdecydowany na powrót do Turynu. Według Fabrizio Romano nie bierze pod uwagę innych kierunków i nie chce analizować alternatywnych propozycji. Priorytetem pozostaje dla niego ponowna gra w barwach Juventusu, mimo że ostatni sezon spędził na wypożyczeniu do Tottenhamu.

Władze Juventusu liczą, że determinacja zawodnika ułatwi zakończenie rozmów z Paris Saint-Germain. Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla całej operacji. Jeśli zaplanowane kontakty przebiegną zgodnie z oczekiwaniami, transfer francuskiego napastnika może wejść w decydującą fazę i zostać sfinalizowany jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu.

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